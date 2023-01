Square Enix vraagt Japanse gamers welke games een remake verdienen

Ook games die niet van de uitgever zelf zijn.

De Japanse uitgever Square Enix heeft weer een bijzondere enquête gelanceerd. De ontwikkelaar van o.a. de Final Fantasy- en Kingdom Hearts-games vraagt Japanse gamers welke titels een remaster verdienen, zo meldt Final Weapon.

Het doel van de enquête is om aan fans te vragen wat zij het liefst van ontwikkelaar Team Asano zien. Deze studio staat vooral bekend om hun HD-2D-games als Octopath Traveler en Triangle Strategy, maar heeft ook hoge ogen gegooid met de Bravely Default-games. Het is duidelijk dat Square Enix het team direct aan het werk wil zetten als de ontwikkeling van Octopath Traveler II is afgerond.

Er vallen twee vragen op aan de enquête:

In welk genre moet Team Asano een game ontwikkelen?

Welke game moet een remaster/ remake krijgen? Niet gelimiteerd aan Square Enix-games.

De eerste vraag is interessant omdat Team Asano en diens directeur Tomoya Asano vooral bekend staan om hun RPG’s. Tomoya Asano heeft in het verleden ook wat actietitels gemaakt, maar staat vooral bekend om zijn werk aan de Final Fantasy- en Bravely-games. Ook de recente HD-2D-remake van Live a Live komt van hem, wat de tweede vraag heel relevant maakt.

De enquête is alleen beschikbaar voor Japanse gamers met een Square Enix-account, maar we kunnen natuurlijk wel wensen en speculeren. Van welke games wil jij een remaster? Zelfs als ze niet van Square Enix zelf zijn? Brand los in de comments.