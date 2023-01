nOS is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch

Transformeer jouw Nintendo Switch in een kleine computer!

Ruim een weer geleden maakte uitgever RedDeerGames bekend dat nOS naar Nintendo’s hybride console zou komen. Op dat moment was het alleen nog de vraag wanneer. Gelukkig hoeven Switch-bezitters inmiddels niet langer meer te wachten op dit puzzelspelletje, want vanaf nu is de game te spelen op de Nintendo Switch. De titel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank, maar tot 26 februari krijg je maar liefst 95% korting op jouw aankoop. Om nOS te downloaden heb je 499 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Met nOS kun jij jouw Nintendo Switch transformeren in een kleine computer. In dit puzzelspel kun je dus heel veel dingen doen. Zo kun je tekenen, schrijven, dingen uitrekenen, je dag inplannen en organiseren en natuurlijk ook spelletjes spelen. Alle hulpmiddelen die je nodig hebt zijn dus aanwezig!

Ben je benieuwd geworden naar het uiterlijk van nOS? Bekijk dan onderstaande afbeeldingen.