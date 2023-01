ATONE: Heart of the Elder Tree is nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer om de lancering te vieren!

Vorig jaar oktober kondigde ontwikkelaar Wildboy Studios en uitgever Untold Tales aan dat ATONE: Heart of the Elder Tree begin 2023 naar de Nintendo Switch zou komen. Inmiddels is het zover, want het actie-avonturenspel is vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console. De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, maar tot 26 februari krijg je 33% korting op jouw aankoop. Om de titel te downloaden heb je 3,9 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

ATONE is een handgetekende game gebaseerd op de Noordse mythologie. De goden hebben Midgard verlaten, en het ooit zo welvarende land vol mythische dieren en wezens rot weg vanbinnen, aangetast door mysterieuze krachten. De door Odin uitverkoren beschermers van het rijk zijn er niet meer. De heilige Elderboom die zij moeten beschermen is nu kwetsbaar voor misbruik en manipulatie. De enige die nog iets kan doen is Estra, dochter van de laatste grote leider der mensheid. Reis met haar mee in dit interactieve verhaal, vol Noordse folklore, geheimzinnige plotwendingen en beslissingen met grote gevolgen.

Ben je benieuwd geworden naar ATONE: Heart of the Elder Tree? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!