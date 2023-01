Volgende maand is het weer tijd voor een nieuwe Splatfest in Splatoon 3

Welke chocoladesmaak vind jij het lekkerst?

Zo nu en dan kunnen spelers van Splatoon 3 meedoen aan een Splatfest. Tijdens deze evenementen worden gesteld waarop jij het antwoord moet geven. Iedereen die dan hetzelfde antwoord als jou heeft gekozen, komen samen in een team terecht. Zo kwam eerder bijvoorbeeld al de vraag “Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?” voorbij. Uiteraard is de vraag dit keer weer compleet anders, want wat is nou de lekkerste chocolade? Is dat puur, melk of wit?

Het volgende Splatoon 3 Splatfest wordt gehouden van zaterdag 11 februari om 1:00 uur ’s nachts tot maandag 13 februari 1:00 uur ’s nachts. Dus, wat is jouw favoriete chocoladesmaak en voor welk team ga jij dus strijden? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

