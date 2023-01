[Review] Fire Emblem: Engage – ijzersterke strategische RPG

Is het tijd om te engagen? Lees nu ons eindoordeel voor Fire Emblem Engage!

Fire Emblem: Engage is beschikbaar voor de Switch en na het uitgebreid te hebben getest kunnen we nu eindelijk het eindoordeel geven. Is de game net zo goed als verwacht in de preview? Je leest het in onze review van Fire Emblem: Engage.

Alleen jij kunt Elyos redden

Fire Emblem: Engage gooit het hoofdpersonage, Alear, al snel voor de leeuwen. Hij is nog geen week wakker uit een duizend jaar lange coma of de toekomst van het continent Elyos wordt al in jouw handen geduwd. Als laatste Divine Dragon is het namelijk aan jou om de 12 Emblem-ringen te verzamelen en hun gecombineerde kracht te gebruiken om de herrijzing van de Fell Dragon tegen te gaan. Na zo’n 28 uur spelen heb ik het spel volledig kunnen doorspelen qua verhaal. Hierbij ben ik niet al te vaak terug gegaan naar de Somniel en heb ik ook niet altijd alle skirmishes en paralogues gedaan. Wanneer je dat wel gaat doen, zul je eerder zo’n 35 tot 40 uur bezig zijn met een volledige playthrough.

Het verhaal is daarmee wat gestroomlijnder dan Three Houses waar je met elke verhaallijn al snel 40 uur bezig was (wanneer je niet new game + gebruikte). Aan één kant is dat een goed iets, aangezien er meer aandacht gestoken kan worden in hoe de volledige wereld beïnvloed wordt door één gemeenschappelijke vijand in plaats van de verschillende oogpunten. Helaas is de andere kant dat ik niet het idee heb dat deze wereld echt volledig tot zijn recht is gekomen. De verschillende personages zijn uniek en spelen ook als unieke personages, maar ik had een grotere binding met mijn klas in Three Houses dan met de 35 teamgenoten die ik nu had. Sommige heb ik hier überhaupt nooit gebruikt of maar één keer, terwijl ik juist een grotere connectie had verwacht tussen iedereen.

Het verhaal verveelt echter geen moment met regelmatig een twist die je niet ziet aankomen. Een onverwachte bondgenoot of tegenstander. Of is een persoon niet helemaal wie die zegt dat het is. Zelfs in het laatste gevecht en in de laatste scène komen er nog verrassingen.

Strategische gevechten stralen

Van het begin tot het einde had ik het gevoel dat voor Engage je meer strategie uit de kast moest trekken dan bij Three Houses en dat is een enorm positief onderdeel. Fire Emblem blijft namelijk nog steeds veelal draaien om tactiek en heel eerlijk dat had ik in het vorige spel niet echt nodig.

Zo is dan wel de levensduur uit de meeste wapens gehaald waardoor je ze altijd kunt blijven gebruiken, maar daar tegenover staat een veel strengere handhaving van de krachten en zwakke plekken per wapen. Je wordt veel sneller afgestraft wanneer je de verkeerde wapencombinatie gebruikt. Daarnaast zorgt het weghalen van gambits en combat arts er voor dat je niet constant maar sterke aanvallen kunt spammen. Al helemaal niet van een grote afstand. Zeker op hard mode kon ik regelmatig opnieuw beginnen omdat ik het verloop verkeerd had ingeschat.

Emblems zorgen voor diepgang en fanservice

De subtitel van deze Fire Emblem-game zit diep verwoven met de hoofdgameplaymechanic. In het spel kun je namelijk de hulp inroepen van 12 verschillende bekende helden uit voorgaande spellen (meer als je de DLC koopt). Van Marth en Corrin tot Byleth voor ieder is er wel wat wils. Om specifieke helden te kunnen krijgen zul je eerst hun Emblem-ring moeten bemachtigen. Sommigen zul je van bondgenoten krijgen, anderen zul je moeten bevrijden van de vijand. Je begint met alleen Marth, maar al snel krijg je een aantal andere ringen in je bezit.

Het gebruik van deze ringen is enorm diepgaand en is niet altijd een simpele vorm van iedereen maar een ring geven. Je geeft iedere ring namelijk aan één van je speelbare personages en die twee vechten dan als een team. Alleen ook hier zit een tactisch element in.

Binnen de gevechten

Want de ring vecht altijd samen met het personage dat de ring heeft, maar de samenwerking wordt pas echt bijzonder door de Engage-optie. Iedereen met een Emblem-ring krijgt namelijk een meter die aan het begin van een gevecht al meteen gevuld is. Hierdoor kun je Engagen met de held uit de Emblem-ring. Hierdoor verandert je uiterlijk, maar ook vaardigheden, wapens en krijg je toegang tot een engage-aanval. Deze wapens hoeven vaak niet een wapen te zijn die bij je hoofdunit past. Zo krijg je van Lyn een boog en geeft Byleth je weer Heroes Relics. Deze Relics zijn per personage verschillend dus de één kan de Sword of de Creator gebruiken terwijl de ander het moet doen met Failnaught.

Deze vorm behoud je een aantal rondes en in die periode heb je flink wat tactische keuzes om te maken. Zeker wanneer je een betere band hebt met de ringen waardoor je meer vaardigheden krijgt en ook de engage-wapens keuze wordt vergroot. Het is bovendien ook aangeraden om tussendoor te wisselen van ringen om banden te smeden met andere Emblems. Dit vanwege de mogelijkheid om vaardigheden te erven van Emblems. Zo kan Sigurd je de kracht geven om na een aanval net nog een paar stappen te laten zetten. Of een vaardigheid waarmee bepaalde stats worden verhoogd.

De combinatie van de passieve krachten, zoals het verre lopen met en de engage-aanval (die trouwens maar één keer per engage te gebruiken zijn), geeft een diepgang die ik niet eerder in Fire Emblem heb gehad. En dat is best een stap vooruit aangezien je dus personages met lage movement kunt koppelen aan ringen om ze sneller vooruit te laten gaan. Bijvoorbeeld met Sigurd die enorm veel movement geeft.

Niet een eenmalig iets

Echter, waar dit soort time-limited mechanics vaak maar één keer gebruikt kunnen worden per gevecht per persoon, is dat hier anders. Nadat de timer afloopt en de engage-vorm verdwijnt, kun je de meter weer vullen om opnieuw te engagen. Dit kan op twee manieren. Of door een aantal keren aan te vallen, Iedere aanval vult namelijk de meter een stukje, of door op een vakje te gaan staan met een blauwe gloed. Deze vult je meter namelijk volledig voor de volgende ronde.

Somniel is net wat te vol qua activiteiten

Somniel is de place to be buiten gevechten om. Je kunt er van alles doen. Of het nu je voorraden bijvullen is, nieuwe wapens kopen, bonden met je vrienden en ringen of één van de vele activiteiten. Je hebt er altijd wel wat te doen. Het is dan ook jammer dat niet alles even leuk is.

De meeste activiteiten waren laagdrempelig en kostten niet te veel tijd en zorgden voor een leuke afwisseling. Zoals het rijden op een Wyvern, Ringen upgraden, eten met je teamgenoten en trainen in de Arena. Twee onderdelen sprongen er tussen uit, maar helaas op een negatieve manier.

Sommie de aandachtshond

Op Somniel kun je een blauwe hond vinden die je kunt verzorgen door hem eten te geven en te aaien. Dit kost alleen enorm veel tijd om zijn volledige balk te vullen. Daarnaast heeft het weinig nut om te doen. Hij kan je helpen bij wat activiteiten zoals het sporten en vissen. Verder krijg je af en toe wat items, maar dat is het. Er had hier veel meer mee gedaan kunnen worden.

Tower of (niet bestaande) Trials

De Tower of Trials is een functie op de Somniel die zijn achtergrond heeft uit Fire Emblem: Heroes, de mobiele game. Het is een (voornamelijk) online modus waarin je verschillende opties hebt. De Tempest Trial, de Relay Trial en de Outrealm Trial. In de eerste moet je met je team drie achtereenvolgende gevechten houden voor verschillende beloningen zoals orbs om Engage wapens te verbeteren. Je krijgt echter zo weinig orbs dat het de tijdsinvestering niet echt waard lijkt te zijn.

De tweede optie is Relay Trials. Hiermee moet je samen met anderen in een soort estafette een level halen. Ook hier kun je de orbs krijgen wanneer je er één afmaakt. Groot nadeel: niemand maakt jouw levels af en andere levels bijspringen is onmogelijk als je geen specifieke code hebt van iemand. Je vindt namelijk niets. Zal wel te maken hebben met het feit dat je relay tickets moet gebruiken hiervoor en ik die in een complete playthrough zo’n zes keer heb gekregen.

Outrealm Trials is een andere online functie. Hiermee kun je zelf een “fort” maken en de forten van andere spelers bestormen. Het is op zich een grappige kleine functie als het ook eens wat op zou leveren. Het enige wat je hier uit krijgt zijn eenmalig te gebruiken voorwerpen die ik het hele spel niet heb gebruikt.

Design stapt vooruit, maar ook achteruit

Het design van Engage is op verschillende punten flink vooruit gegaan. Niet alleen is de performance stukken beter waardoor onderdelen als de Somniel amper last hebben van framedrops, maar ook de details van de modellen zijn beter. Zo zie je meer details op outfits en zijn deze details niet zo wazig als in Three Houses. Daarnaast geeft het spel veel meer de ruimte of je tijd wilt doorbrengen in de Somniel of niet dan met Garreg Mach het geval was.

Daarom is het ook zo jammer dat op andere punten het achteruit is gegaan. Zo zijn menu’s enorm onoverzichtelijk. Het veranderen van een klasse zit bijvoorbeeld onder inventory. Precies de plek waar ik het niet zou zoeken. Support gesprekken zitten dan weer bij references. Ook weer precies waar ik het niet zou hebben neergezet. Het wordt ook allemaal wel verteld, maar voor een spel met zo veel features zou het ook gewoon duidelijk moeten zijn.

Daarnaast is in mijn optiek het klassensysteem flink minder geworden. Je hebt maar twee niveau’s van klassen en iedere klasse kan maar tot level 20 geleveld worden (tenzij, je ze reset en dat wordt niet uitgelegd). Niet alleen dat, maar is het slecht duidelijk of je bijna de juiste statistieken hebt voor een bepaalde klasse en of die wel goed bij je past. Iets wat ook veel beter is vorm gegeven in het vorige spel.

Conclusie

Fire Emblem: Engage is een geweldige Fire Emblem-titel. Echter, hoewel elementen zoals de grafische kanten echt wel beter zijn dan Three Houses, zijn er andere elementen toch wat minder. Denk hierbij aan de menu’s en de class changes. De strategie en het verhaal steken dan weer erg goed in elkaar, wat het totaalplaatje één van mijn favoriete games op de Switch maakt. De minpunten zijn allemaal kleine vervelende elementen, maar zullen waarschijnlijk weinig tot niets van je speelplezier weghalen. Mocht je wat gameplay willen zien om te kijken of het spel wat voor jou is, klik dan hier.

+ Goed in elkaar gezet verhaal met wat twists

+ Grafisch flink vooruit gegaan op de vorige game

+ Personages voelen divers aan – Menu’s zijn onoverzichtelijk

– Skirmishes geven weinig voor je tijd

– Tower of Trials is een mess

– Sommie kost veel te veel tijd

DN-Score: 8,8