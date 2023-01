Prequel Road 96 aangekondigd: Mile 0

Volg het verhaal van deze twee tieners in een nieuw emotioneel avontuur

Uitgever Ravenscourt en ontwikkelaar DigixARt hebben een prequal aangekondigd van verhalende road-trip game Road 96. De game gaat Road 96: Mile 0 heten, en wordt een combinatie tussen het het verhalende avontuur van Road 96 en emotionele rhythm based scenes. De game staat momenteel gepland voor 4 april. De eerste trailer kun je hieronder bekijken.

In Road 96: Mile 0 volg je het verhaal van twee tieners. Het speelt zich af in de White Sands, Petria’s enige luxe community, net voor de gebeurtenissen in Road 96. De twee tieners die volgt zijn Zoe en Kaito. Spelers die Road 96 gespeeld hebben zal de naam Zoe bekend voorkomen. In deze game is ze echter nog niet op weg naar de grens, maar woont ze in het rijke gedeelte van de White Sands. Haar vader werkt namelijk voor President Tyrak. Kaito is daarintegen een personage met een andere achtergrond. Oorspronkelijk komt hij zelfs uit een andere game, namelijk DigixArt’s eerste game genaamd Lost in Harmony. Hij is geboren in het zwaar armoedvallige Colton City. Pas nadat zijn ouders verhuizen en betere banen weten te krijgen komt hij in de White Sands terecht, waar hij de buurjongen blijkt te zijn van Zoe. De twee worden langzaam vrienden, en Kaito verteld Zoe uiteindelijk alles over de rest van het land, waardoor ze begint te twijfelen aan haat eigen ideeën en zelfs aan haar eigen vader.