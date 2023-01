Minecraft Legends verschijnt in april

Een strategieactiespel in de wereld van Minecraft!

Vorig jaar werd Minecraft Legends aangekondigd voor de Nintendo Switch. Minecraft kent iedereen wel van het bouwen, maar Minecraft Legends zou iets heel anders worden. Het belooft een groots actiestrategiespel te worden in de wereld die zo bekend is voor iedereen. Tijdens de Xbox Developer’s Direct van gisteravond maakte Mojang eindelijk een releasedatum bekend. Deze nieuwe Minecraft-titel zal op 18 april 2023 verschijnen. Daarbij kondigden ze gelijk aan dat er naast een normale fysieke en digitale versie, er ook een Deluxe Edition zal komen. De normale versie kost €39,99 en bevat dus alleen de game. De Deluxe Edition kost €49,99 en bevat naast de game ook zes extra skins (één held, vier rijdieren en een extra rijdierskin).

Minecraft Legends is een actiestrategiespel dat draait om de Overworld die is binnengevallen door piglins. Volgens de legende ben jij de aangewezen persoon om de troepen samen te brengen. In dit spel moet je de wereld van Overworld ontdekken terwijl het bedreigd wordt door de piglins met corruptie. Je ontdekt in de game een prachtige wereld waarbij je constant de strijd aan gaat in velen (strategische) gevechten.

