Fuga: Melodies of Steel 2 krijgt releasedatum + nieuwe trailer

De game verschijnt in mei op de Switch!

Halverwege vorig jaar werd Fuga: Melodies of Steel 2 aangekondigd, het vervolg op het eerste deel van deze tactische role-playing games. Het eerste deel, simpelweg Fuga: Melodies of Steel geheten, werd aardig goed ontvangen, waardoor het geen verassing zal zijn dat aardig wat mensen op de releasedatum zaten te wachten. Maar alhoewel we dus al een half jaar weten dat de game eraan komt bleef een releasedatum uit. Tot eerder deze week. Door middel van een trailer heeft Cyberconnect2 namelijk de releasedatum vrijgegeven. De game staat momenteel gepland voor 11 mei. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Fuga: Melodies of Steel 2 is een turn-based RPG, met meer tactiek, drama en avontuur dan ooit tevoren! De game introduceert een verbeterd battlesysteem en een nieuw evenementensysteem dat jouw meer spannende keuzes geeft om je ervaring te beïnvloeden Het verhaal speelt zich een jaar na het verhaal van de eerste game af. Het gevecht is nog niet afgelopen. De kinderen razen aanboort van een tank de chaos van de strijd in. Welk lot staat hen te wachten? En welke geheimen blijven er verborgen binnen deze wereld?