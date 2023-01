Story of Seasons: A Wonderful Life arriveert in juni op de Switch

Bouw jouw boerderij op en leef een prachtig leven in Forgotten Valley.

Eind vorig jaar kondigde Xseed Games een remake aan van een bekende klassieker. In 2003 verscheen op de GameCube de farmgame Harvest Moon: A Wonderful Life. Dit jaar zullen Switch-bezitters met de remake Story of Seasons: A Wonderful Life kunnen starten. De game zal op 27 juni 2023 verschijnen, zowel fysiek als digitaal in de Nintendo eShop. De releasedatum werd in een bijzondere trailer vol prachtige papierkunstwerken onthuld. De trailer is het absoluut waard om te bekijken en dat kan je hieronder doen.

In Story of Seasons: A Wonderful Life start je een boerderij in het stadje Forgotten Valley. Naast het opbouwen van de boerderij is er nog veel meer te doen. Zo kan je vissen, koken, bewoners helpen en misschien wel jouw levenspartner vinden. Je kan namelijk vrij kiezen wie jouw huwelijkskandidaat wordt en wie weet krijg je wel kinderen.

Lijkt deze remake jou wat? We horen het graag in de vorm van een reactie!