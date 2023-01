Releasedatum voor Chef Life: A Restaurant Simulator

Met een leuke video van een echte chef erbij!

De game is al een een tijd geleden aangekondigd voor de Switch met in april vorig jaar nog een trailer die zich richtte op de Franse keuken. Nu komt er het nieuws van uitgever Nacon en ontwikkelaar Cyanide Studio dat het spel volgende maand zal verschijnen. Om precies te zijn op 23 februari kun je de game gaan spelen. Daarnaast is er ook een nieuwe trailer uitgekomen, of nou ja trailer, er is een video van 11 minuten waarin een echte chef het spel probeert.

Wat is Chef Life: A Restaurant Simulator? Nou, de naam geeft eigenlijk alles al weg. Het is de bedoeling dat je jouw restaurant bijhoudt. Je richt de keuken en verschillende ruimtes in, bepaalt de menukaart en het koken en serveren aan je gasten. Het uiteindelijke doel is om van klein café uit te groeien naar een toprestaurant met Michelin-ster.

Ga jij het spel halen of zijn simulatorgames niet voor jou?