GoldenEye 007 verschijnt vrijdag voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden

Ga op avontuur met Bond. James Bond.

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat er nieuwe spellen werden toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. In oktober gebeurde dit namelijk voor het laatst en toen konden we aan de slag met Mario Party 1 en 2. Hoewel het duidelijk was dat er nog nieuwe games bij zouden komen, was de vraag alleen nog wanneer. Vandaag is dan eindelijk de volgende titel bekendgemaakt, namelijk GoldenEye 007. Bovendien hoeven Switch-bezitters niet lang meer te wachten, want aanstaande vrijdag op 27 januari is het al zover!

Wist jij dat GoldenEye 007 wereldwijd meer dan acht miljoen keer verkocht is? Het spel met James Bond in de hoofdrol was vroeger dus erg populair. De game was niet alleen in je eentje te spelen, maar je kon ook met vrienden op de bank samen genieten van deze titel. De versie voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket zorgt ervoor dat je nu ook online met elkaar kunt spelen. Hierdoor kunnen nu in totaal vier mensen in hun eigen huis missies met elkaar oplossen.

Ben je benieuwd geworden naar GoldenEye 007? Bekijk dan onderstaande trailer!