Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise ontvangt nieuwe DLC

Betaalde DLC voor een als nieuw aanvoelende work-out!

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat het vervolg op Fitness Boxing naar de Nintendo Switch kwam. Wij beoordeelden Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise toen met een nette 7,1. Redelijk onverwachts het Nintendo vandaag nieuwe DLC aangekondigd voor de game. De DLC is ook onmiddellijk te koop in de Nintendo eShop. Het gaat om drie DLC’s: EDM Workout, Rock Workout en Nature Stages. De eerste twee bestaan uit liedjes en de laatste uit nieuwe locaties om in te trainen. Elke afzonderlijke DLC kost €1,49.

Mocht je dus zin hebben in wat dancenummers tijdens je work-out, dan is EDM Workout een goede optie om te kopen. Bij die DLC krijg je de liedjes: Melbourne Workout, You’re Gonna Change en Your Future. Voor wat meer pit bevat Rock Workout dan weer de rocknummers Dawn of the Storm, INFERNO en The Long Way Around. Nature Stages bevat, zoals de naam al zegt, natuurlijke omgevingen. Zo kan je met deze DLC trainen middenin Forest, Lagoon en Snow Field.

Train jij nog steeds met Fitness Boxing 2? Laat het ons weten in de reacties!