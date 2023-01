Curse of the Sea Rats verschijnt op 6 april

Ben jij klaar om als rat jouw menselijke gedaante terug te winnen?

Tijdens Gamescom 2022 kreeg Maarten de kans om Curse of the Sea Rats te proberen. Wat hij ervan vond kan je hier lezen. Aan het einde meldde hij toen dat de game voor begin 2023 gepland staat. Inmiddels heeft uitgever PQube bekendgemaakt dat de game op 6 april uitkomt voor de Nintendo Switch en andere platformen. Dit deed PQube door middel van een nieuwe trailer op YouTube. Deze kan je hieronder bekijken. Er zal zowel een fysieke als digitale versie van de game verschijnen.

Curse of the Sea Rats is een zogeheten ‘ratoidvania’-platformavontuur. Een piratenheks, genaamd Flora Burn, heeft vier gevangenen in ratten veranderd. Als ze weer mens willen worden, dan zullen ze het moeten opnemen tegen verscheidene bazen om uiteindelijk de heks te verslaan. Daarnaast is de game met maximaal vier spelers in lokale coöpmodus speelbaar. Je kiest zelf als welke van de vier verschillende personages je wil spelen en kan ze verbeteren naarmate je verder komt in het verhaal.