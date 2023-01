Session: Skate Sim komt in maart naar Nintendo Switch

Nog niet officieel aangekondigd, wel al te vinden.

Een paar dagen geleden merkte Nintendo Life op dat de skateboard-game Session: Skate Sim een leeftijdskeuring heeft gekregen in Taiwan. Inmiddels is de game opgedoken op de site van Nintendo zelf.

Het is opmerkelijk dat Nintendo de game op haar site noemt, aangezien een Switch-versie van Session: Skate Sim nooit officieel is aangekondigd. De pagina noemt een releasedatum van 16 maart 2023. Inmiddels heeft ook Gamemania een productpagina live staan met de dezelfde datum.

In Session: Skate Sim bestuur je jouw skateboard met de twee analoge sticks. Elke stick heeft controle over een voet, wat het mogelijk maakt realistische tricks uit te voeren. Deze controls worden zowel geprezen als bekritiseerd, waardoor de game op het moment een 71 heeft op Metacritic. Over een paar maanden kunnen Nintendo-fans de game zelf beoordelen.

