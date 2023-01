Probeer Snipperclips voor een week lang gratis uit met Games Op Proef

Probeer vanaf donderdag 27 januari een week lang Snipperclips gratis uit!

Begin maart verscheen Snipperclips in 2017 op Nintendo’s hybride console. De game is dus al een tijdje uit, maar nog niet iedereen heeft de kans gekregen om de volledige game te spelen. Hoewel het puzzelspel ook een demoversie heeft, kun je daarmee natuurlijk niet alle levels uitproberen. Gelukkig geeft Nintendo zo nu en dan alle Nintendo Switch Online-leden de mogelijkheid om bepaalde games tijdelijk gratis uit te proberen en binnenkort gebeurt dat met Snipperclips! Momenteel kun je nog tot 26 januari aan de slag met het kaartspel UNO, maar de ochtend daarna staat de volgende titel dus al op je te wachten.

Snipperclips een puzzelspel die letterlijk geknipt is om samen te spelen. De dynamische game draait namelijk om communiceren en samenwerken. In deze titel is het de bedoeling om met z’n allen verschillende opgaven op te lossen door gebruik te maken van je personage en de omgeving. Het grappige is dat je jouw vrienden kunt uitknippen en zo kunt gebruiken in de vorm die nodig is bij het oplossen van puzzels.

Snipperclips gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar is vanaf 27 januari om 10:00 uur tot 3 februari 23:59 uur volledig gratis te spelen. Bovendien ontvangen Switch-bezitters maar liefst 100 platina punten als je deelneemt aan dit evenement (en dat geheel gratis!). Deze punten kun je vervolgens gebruiken om afbeeldingstukjes te ontvangen, welke je kunt combineren tot jouw eigen profielafbeelding voor de Nintendo Switch.

Ben je benieuwd geworden naar Snipperclips? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!

Ben jij van plan Snipperclips een kans te geven? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!