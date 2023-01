Klassieke fantasy RPG Risen nu uit op de Switch

Met een launch trailer om het te vieren

In november vorig jaar kregen we nog het nieuws van THQ Nordic dat Risen naar de Switch geport zou worden. Nu, 24 januari, is de game te spelen op de console en heeft THQ een release trailer vrijgegeven.

Met epische, aanzwellende muziek zie je hoe de game draait op de Switch. Voor mensen die Risen niet kennen valt misschien ook meteen op dat het een ‘ouderwetse’ game is, en je hebt helemaal gelijk. Risen komt uit 2009 en valt onder de klassieke RPG’s van die tijd. Net zoals in de Elder Scrolls, Fable games en Gothic (van dezelfde makers) is het jouw verhaal en avontuur. Je bent onderdeel van een groep genaamd “The Inquisitors” op weg per boot naar het eiland Faranga. Door een verschrikkelijke storm kapseist het schip en ben jij de enige overlevende. Nu moet je in je eentje de temples onderzoeken en het gevaar dat ze met zich meebrengen te lijf.

Dus de vraag is nu of jij dit avontuur aangaat. Of heb je misschien het spel al gespeeld op een ander platform? Is het een aanrader? En welke speelstijl kies je? Zwaard, magie of anders? Risen krijgt in ieder geval veel lof op de andere platformen.

Risen is digitaal in de eShop te verkrijgen én fysiek