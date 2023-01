Life is Strange 2 komt naar de Switch

Beleef het verhaal van Sean en Daniel nu ook op de Switch

Met het nieuws dat Life is Strange 2 naar de Switch komt is zometeen de gehele collectie op de console te spelen. Vorig jaar kregen we nog de Life is Strange Remastered in de vorm van Life is Strange: Arcadia Bay Collection en in 2021 hadden we nog Life is Strange: True Colors.

Nu is er het nieuws van Square Enix dat op 2 februari dit jaar het tweede deel van de serie op de Nintendo Switch zal uitkomen. Je kunt het spel nu pre-orderen in de Nintendo eShop. Maar… waar gaat Life is Strange 2 nou over?

Je speelt als de 16 jarige Sean Diaz die opgroeit in de buitenwijken van Seattle. Door een ongeluk worden de telekinetische krachten van je broertje Daniel aangewakkerd. Met de politie op je hielen probeer je Daniel veilig te houden en reis je door de VS in een poging de grens naar Mexico over te steken. Keuzes staan centraal en het verhaal is de leidende kracht van het spel.

Ook goed om te weten, je hoeft niet per se Life is Strange 1 of True Colors te hebben gespeeld. Het verhaal is losstaand, met natuurlijk wel wat referenties voor de fans. Ga jij deze halen op 2 februari? Heb je het spel misschien al gespeeld op een ander platform? Deel je verwachtingen en ervaringen hieronder!