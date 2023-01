Wat kun je met amiibo in Fire Emblem Engage?

Welke amiibo kun je gebruiken en wat levert het je op?

De nieuwe Fire Emblem game is pas net uit dus er is nog veel te ontdekken in de game. Mocht je niet goed weten wat Fire Emblem is dan raden we deze video aan die je kort een leuke introductie geeft. We hebben ook een uitgebreide preview van de game en anderhalf uur aan gameplay die je hier kunt bekijken.

Wat we nu wel weten dankzij NintendoWire is welke amiibo je kunt gebruiken en wat je ervoor krijgt in de game. Je krijgt namelijk óf een kledingstuk of kostuum, óf een muzieknummer. Hieronder de hele lijst:

Amiibo

Chrom (Smash)

Byleth

Roy

Robin

Lucina

Corrin (M)

Corrin (F)

Marth

Ike

Chrom (FE Series)

Tiki

Alm

Celica

Ontgrendelbare Kostuums

Byleth

Celica

Corrin

Eirika

Ike

Leif

Lucina

Lyn

Marth

Micaiah

Roy

Sigurd

Ontgrendelbare Muziek

Beneath a New Light

Destiny

Echoes of Daybreak

End of All

End of the Holy War

Fodlan Winds

Let’s Go, Leif!

The Devoted

Trouble!

Wind across the Plains

With Mila’s Divine Protection

Wat vinden jullie tot dusver van de game? Is dit een stap vooruit voor de serie of toch je bedenkingen? Of moet je nog over de streep worden getrokken om het spel te halen?