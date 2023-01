Verdict Guilty slaat zijn slag naar de Switch

Vecht als agent of crimineel tot de top!

De game Verdict Guilty zal 16 februari speelbaar zijn op de Nintendo Switch. Het spel is namelijk gespot in de Nintendo eShop. De vechtgame is gemaakt door Retro Army Limited en is een typische jaren ’90 arcade vechtspel. In het spel speel je als politieagent of als crimineel, maar met hetzelfde doel: de grootste crimineel ontmaskeren. Gaat het jou lukken om iedereen die in jouw weg staat af te maken? Wat je kan verwachten van het spel, zie je in de trailer hieronder. Verdict Guilty zal 16 februari te koop zijn op de Nintendo Switch.