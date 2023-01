[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 4

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

The Excavation of Hob’s Barrow

Verschijnt op: 25 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

The Excavation of Hob’s Barrow is een point-and-click horrorverhaal dat vorig jaar op de PC verscheen. Daar werd de game zeer goed ontvangen, waardoor het geen wonder is dat de titel nu op de Switch verschijnt. Jij volgt het verhaal van Thomasina Bateman, een antiquair die een boek aan het schrijven is over de grafheuvels in Engeland en wat ze daar tegenkomt. Een mysterieuze brief lokt haar naar het kleine dorpje Bewlay, afgelegen van de rest van de wereld. Daar aangekomen is de schrijver van de brief echter nergens te bekennen, en haar assistent die haar nareisde komt nooit aan. Dat niet alleen, de grafheuvel mag niet bezocht worden en Thomasina begint vreemde dromen te krijgen…

Wonderland Nights: White Rabbit’s Diary

Verschijnt op: 27 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Het verhaal van Wonderland Nights: White Rabbit’s Diary speelt zich af na de gebeurtenissen van Alice in Wonderland. Wat Alice daar heeft aangericht (en hoe dat heeft geleid tot de dood van de hartenkoningin) wordt inmiddels zwaar uit porportie geblazen, en iedereen is bang voor deze wraakzuchtige Alice. Het verhaal focust zich daar alleen niet op, dat gaat over de vier koninkrijken binnen Wonderland. Elk jaar komen de leiders hiervan bijeen om regels te bepraten en nieuwe in te voeren, maar dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Persoonlijke vendetta’s en achterbakse betoveringen zitten een vreedzame bijeenkomst in de weg. Jij speelt de rol van het witte konijn, wiens baan het is om deze bijeenkomst op rolletjes te laten verlopen. Elke keuze die je maakt bepaalt het lot van Wonderland in deze handgetekende Visual Novel.

ATONE: Heart of the Elder Tree

Verschijnt op: 27 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

ATONE is een handgetekende game gebaseerd op de Noordse mythologie. De goden hebben Midgard verlaten, en het ooit zo welvarende land vol mythische dieren en wezens rot weg vanbinnen, aangetast door mysterieuze krachten. De door Odin uitverkoren beschermers van het rijk zijn er niet meer. De heilige Elderboom die zij moeten beschermen is nu kwetsbaar voor misbruik en manipulatie. De enige die nog iets kan doen is Estra, dochter van de laatste grote leider der mensheid. Reis met haar mee in dit interactieve verhaal, vol Noordse folklore, geheimzinnige plotwendingen en beslissingen met grote gevolgen.

Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 januari:

24 jan. 2023: Garden of Pets – €7,99

24 jan. 2023: Right and Down – €9,99

25 jan. 2023: Grammarian Ltd – €8,99

25 jan. 2023: Clunky Hero – €14,99

25 jan. 2023: Velone – €14,99

25 jan. 2023: Sissa’s Path– €4,99

26 jan. 2023: Startup Company Console Edition – €12,99

26 jan. 2023: Japenese Escape from The Room with Sturdy Door – €8,99

26 jan. 2023: OddBallers – €19,99

26 jan. 2023: Mars Base – €19,99

26 jan. 2023: pixelBOT EXTREME!– €9,99

26 jan. 2023: Bike Clash – €9,99

26 jan. 2023: Poker Legends: Omaha Champions – €9,99

26 jan. 2023: Zodiacats – €2,99

26 jan. 2023: Onion Assault – €7,99

26 jan. 2023: Uphill Rush Water Park Racing– €9,99

26 jan. 2023: Yeah! Fighting Girl – €14,00

26 jan. 2023: Sunwards – €14,00

26 jan. 2023: 7 Days to End with You – €11,79

26 jan. 2023: Ginnung – €5,00

26 jan. 2023: Cubic Light – € 2,99

27 jan. 2023:Dance of Death: Du Lac & Fey – €15,99

27 jan. 2023: Farming Life – €9,99

27 jan. 2023: Pancake Bar Tycoon Premium Edition – €5,99

27 jan. 2023: nOS new Operating System – €39,99

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.