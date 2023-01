Octopath Traveler 2, wie doen er mee?

Square Enix vertelt ons meer over Ochette en Castti!

Na het grote succes van Octopath Traveler, verschijnt binnenkort het tweede deel. Het concept blijft hetzelfde, maar is dat zo erg? Er is nog genoeg te vertellen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

In Octopath Traveler 2 reizen we opnieuw mee met acht verschillende personages. In deze laatste trailer komen we meer te weten over Ochette, de jager en Castti, de apotheker. De game lijkt misschien veel op zijn voorganger, maar ook weer niet. De verhaallijnen spelen namelijk een belangrijke rol in het succes van dit tweede deel. Daarnaast speelt alles zich ook af in een nieuwe wereld, Solistia. We zullen helaas nog even geduld moeten hebben, want deel 2 verschijnt 24 februari op de Nintendo Switch.

Ben jij fan van de HD-2D graphics of laat jij deze franchise aan je voorbij gaan?