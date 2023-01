Gameplaybeelden opgedoken van Re:Call

Verander het heden door herinneringen van het verleden aan te passen!

Deze week is de game Re:Call verschenen op de Nintendo Switch en van dat spel zijn gameplaybeelden opgedoken. Er is maar liefst 25 minuten van deze avontuurlijke visual novel te bekijken. Het spel speelt zich af op een bijzondere wijze: door de herinneringen van de hoofdpersonage. Je hebt namelijk de kracht om het heden direct te laten veranderen door herinneringen aan te passen. Met deze vaardigheid zal je allerlei puzzels moeten oplossen en kan je ook nieuwe vrienden maken. Ben je benieuwd hoe dat er allemaal uit ziet? Het YouTube-account Handheld Players heeft dan 25 minuten aan gameplaybeelden die je hieronder kunt bekijken.