Naar welke game kijken ze in Japan het meest uit?

Naar welke game kijk jij het meest uit?

Eens in de zoveel tijd, deelt Famitsu de meest gewilde games van hun lezers. De focus ligt daar vooral op PlayStation en Nintendo games.

Famitsu heeft geen verrassende nummer 1

Een van de bekendste Japanse videogame tijdschriften, Famitsu, peilt geregeld onder hun lezers naar welke games ze het meest uitkijken. In de periode van 29 december tot en met 11 januari was de uitkomst al volgt:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 795 Final Fantasy XVI – 758 Fire Emblem Engage – 530 Final Fantasy VII Rebirth – 413 Pikmin 4 – 398 Octopath Traveler 2 – 297 Street Fighter 6 – 276 Resident Evil 4 – 270 Like a Dragon 8 – 164 Pragmata – 156

Het zal je niets verbazen dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de meeste stemmen heeft behaald. Misschien zitten er echter ook een aantal games bij die je niet in de lijst had verwacht. Ben jij het eens met deze top 10? Of missen er nog een aantal?