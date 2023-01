Wonderland Nights: White Rabbit’s Diary verschijnt volgende week op de Switch

Speel het witte konijn in zijn volgende stressvolle baan.

Uitgever Ratalaika Games en ontwikkelaar Sky Bear Games hebben aangegeven dat handgetekende visual novel Wonderland Nights: White Rabbit’s Diary onderweg is naar de Switch. Vanaf 27 januari zullen we met de titel aan de slag kunnen. De game is een los vervolg op “Alice in Wonderland” een visual Novel die in 2016 op de WiiU verscheen. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Het verhaal van Wonderland Nights: White Rabbit’s Diary speelt zich enkele jaren na Alice in Wonderland af. Alice nam deel aan de catastrofe die jaren geleden plaatsvond, en uiteindelijk resulteerde in de dood van de vorige hartenkoningin. Sindsdien wordt het verhaal van Alice kleine uitstap in Wonderland veelvuldig gedeeld onder de inwoners van Wonderland, maar deze is over tijd steeds donkerder geworden. Zo is Alice momenteel zelfs de slechterik van het hele geheel.

De game zelf focust zich op de vier naties binnen Wonderland. Elk jaar komen de leiders hiervan bijeen om de huidige regels te bepraten en nieuwe in te voeren, maar dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Persoonlijke vendetta’s en achterbakse betoveringen zitten een vreedzame bijeenkomst in de weg, en hadden we het al over Alice gehad? Jij speelt de rol van het witte konijn, wiens baan het is om deze bijeenkomst op rolletjes te laten verlopen. Elke keuze die jij maakt zal het lot van wonderland bepalen. Met 14 personages, 42 achievements, 16 verschillende eindes en een heleboel geheimen ben je daar wel even zoet mee!