Tales of Symphonia anime gratis te bekijken

Tales of Symphonia is weer helemaal terug!

Gisteren verscheen vanuit het niets een anime, gebaseerd op Tales of Symphonia. Een heerlijke zoethouder in afwachting van de geremasterde versie van de game!

Tales of Symphonia is helemaal terug

Na de release van de originele game in 2003, krijgen we nu 20 jaar later een geremasterde versie van de game. Betere graphics en 3D animatie scènes tussendoor maken Tales of Symphonia hopelijk alleen nog maar beter. De succesvolle formule is intact gehouden als we de speciale website mogen geloven. De release is op 17 februari. Nieuw is echter dat er een anime serie is gelanceerd op het YouTube kanaal van Bandai Namco. De serie gaat in op de wereld van Sylvarant, een wereld die stervende is.

De serie zal gratis te bekijken zijn. Gisteren kwam de eerste aflevering online. Je kunt hem hieronder bekijken.

Wat vind jij van de anime? Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Het is helaas nog niet bekend wanneer die zullen verschijnen.