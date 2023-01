Reveal trailer kondigt Nocturnal aan voor de Switch

Deze side-scrolling action platformer komt ook naar de Switch

Uitgever Dear Villagers en ontwikkelaar Sunnyside Games hebben Nocturnal aangekondigd, een side-scrolling action platformer. Dit deden ze door middel van een reveal trailer. Naast een eerste kijkje naar deze prachtige 2D game werd ook bekend dat de game naar de Switch komt, en werd een indicatie gegeven over wanneer deze game zal moeten uitkomen. De game staat momenteel gepland voor deze lente. Wie benieuwd is naar de reveal trailer kan hem hieronder bekijken.

In Nocturnal neem je de rol aan van Ardeshir, een soldaat van de “Enduring Flame”. Hij is op weg naar zijn thuisland, en na een onstuimige reis komt hij aan op het eiland waar hij vandaan komt. Een vreemde mist verwelkomt hem daar, een dodelijke mis waarin niemand kan ademen en het hele eiland bedekt. De enige manier om deze te verdrijven blijkt vuur te zijn, en Ardeshir zal dit moeten gebruiken terwijl hij zich een weg baant over het eiland. In deze mist zijn echter ook vreemde locaties te vinden die krachtige vaardigheden geven aan degene die dapper genoeg zijn om zijn geheimen te ontdekken.