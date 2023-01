Nintendo verhoogt waarschijnlijk productie Switch

De verwachting is dat de console de Game Boy voorbij gaat.

Naar verluidt voert Nintendo de productie van de Switch op per april 2023, zo meldt Bloomberg. Dit om aan de vraag van de consument te kunnen voldoen die nog altijd ijzersterk is. Het artikel van Bloomberg zit vast achter een betaalmuur, maar dankzij Nintendo Everything weten we alsnog de details.

De Nintendo Switch heeft per september ruim 114 miljoen exemplaren verkocht en het eind is nog niet in zicht. En hoewel Nintendo de productie van de Switch het afgelopen jaar iets heeft teruggeschroefd vanwege de chiptekorten in de tech-industrie, bereiden ze zich nu voor op maximale productie. Nintendo wil in het volgende fiscale jaar, dat begint in april, de lifetime sales van de Game Boy voorbij gaan. De Game Boy heeft totaal 118,69 miljoen exemplaren verkocht, dus er is een grote kans van slagen.

Met de komst van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zal de vraag naar de console ook vergroot worden. Vooral als de geruchten kloppen en Nintendo een speciale Zelda-editie van de Switch uit gaat brengen. Daarnaast staan Nintendo-fans er om bekend dat ze meerdere exemplaren van consoles in huis halen. In februari verwachten we een update van Nintendo met de cijfers waaruit blijkt dat dit doel al behaald is.

Als je nog geen Nintendo Switch in huis hebt, lijkt dit dus het moment te worden om in te stappen. Of is jouw Switch toe aan een update? Laat het ons weten in de comments.