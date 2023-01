Tin Hearts krijgt fysieke release

Tin Hearts verschijnt op 20 april!

Tin Hearts was volgens Wietse zijn verrassing op Gamescom 2022 en schreef er toen al een hands-on over. De game won toen zelfs de titel van Most Wanted Nintendo Switch Accolade. De release van de game komt gestaag dichterbij. Hij staat gepland voor 20 april 2023 en de game verschijnt op de pc (Steam, Epic Games Store, GOG, Utomik), Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5 en Xbox One en Series S|X. In de trailer hieronder kan je zien waar de game om draait en hoe de soldaatjes door de omgeving lopen.

Daarnaast heeft uitgever Wired Productions aangekondigd dat er een fysieke editie zal komen van de Switch- en PS4/5-versie. Deze fysieke versie zal naast de game ook een downloadcode voor de EP en stickers bevatten. Interesse daarin kan je alvast registreren op Wired Productions Store. Mocht je nou al voor de release het begin van de game willen proberen, dan kan je je inschrijven voor de PC beta. Deze vindt op Steam plaats van 10 tot 14 februari en op Utomik van 17 tot 19 februari. De QR-code voor het inschrijven kan je aan het eind van de trailer vinden.

Tin Hearts is een stilistische puzzelgame gesitueerd in een alternatief Victoriaans universum. Het verhaal ontrafelt het duistere verhaal van de geniale en lichtelijk rare uitvinder Albert J. Butterworth. De ruim 50 puzzels zijn in essentie erg simpel: je hebt wat kleine soldaatjes die automatisch vooruit lopen, en jij moet ze naar de uitgang leiden. Dit doe je de soldaatjes te laten stuiteren, schieten of vliegen. Je kan het zo gek niet bedenken en het is een manier om de soldaatjes naar hun doel te leiden.

Hoe lijkt Tin Hearts jou? Laat het ons weten in de reacties.