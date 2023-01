Race naar de finish met het Mario Kart beeldje van First 4 Figures

Leg je rode schilden maar klaar, vanaf nu is het beeldje van Mario Kart te bestellen.

Eerder werd die al geteast, maar nu is die dan eindelijk onthuld. Mario in zijn klassieke Pipe Kart is vanaf nu te bestellen op de site van First 4 Figures. De exclusieve versie is alleen via de website van het bedrijf te verkrijgen, maar een regular versie zal ook in normale winkels verschijnen. Hetzelfde voor de collector’s versie

Het grote verschil tussen de regular en exclusive is dat de exclusive een uitgebreidere basis heeft. Zo komt er rook van de banden en uit de uitlaat. Daarnaast is er een finishlijn te zien en zit er verlichting in verwerkt. De collector’s versie is zo goed als hetzelfde als de exclusive. De enige verschillen hier zijn dat de exclusive een speciale doos heeft, een authenticatiekaart en een genummerde onderkant.

De exacte details zijn te zien in de onderstaande video.