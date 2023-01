PowerWash Simulator verschijnt op 31 januari

Alles moet schoongespoten worden in PowerWash Simulator!

Afgelopen september kondigden ontwikkelaar Futurlab en uitgever Square Enix Collective een Switch- en PlayStation-versie aan van PowerWash Simulator. Sindsdien is het wachten op een releasedatum. Een kleine twee weken geleden ging het gerucht al dat dat de game eind januari 2023 zou moeten verschijnen. Dat blijkt nu waar te zijn. Op 31 januari zal de game verschijnen. Daarnaast is er in een nieuwe trailer een Tomb Raider Special Pack aangekondigd. Die zal op dezelfde dag verschijnen en zal gratis zijn. De Tomb Raider Special Pack is een mini-campaign, bestaande uit een kort verhaal en vijf levels.

In PowerWash Simulator draait alles natuurlijk, zoals de naam al suggereert, om powerwashing. Lekker vanuit je luie stoel zonder moe te worden alles schoonmaken. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van een huis of een auto. Nog belangrijker, geen stress om de tijd of niet-werkende apparatuur. Het hele spel is zo ontspannend mogelijk.

Ben jij klaar voor een schoonmaaksessie? Laat het ons weten in de reacties!