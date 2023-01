Launchtrailers Persona 3 Portable en Persona 4 Golden verschenen

Deze twee veelgeprezen JRPG's zijn vanaf nu beschikbaar!

Het is zover, nadat we vorig jaar Persona 5 Royal op de Switch mochten verwelkomen is het nu tijd voor Persona 3 Portable en Persona 4 Golden. Beide games maakten vandaag hun debuut op de Switch, of beter gezegd: op een Nintendo console. Persona 3 was hiervoor namelijk alleen nog maar op de Playstation 2 en later de PSP verschenen, terwijl 4 origineel op de PS2 en 3 uitkwam. Om deze release te vieren heeft Atlus een aantal launch trailers online gezet, voor zowel de bundel als de losse games. Deze trailers kun je hieronder bekijken.

Persona 3 & 4 zijn turn-based RPG’s, waarbij personages en de banden die je hiermee vormt centraal staan. Het gaat hier tevens om de “Portable ” en “Golden” edities, de beste versies van deze al veelgeprezen JRPG’s. Waar je in Persona 3 moet leren omgaan met het “donkere uur” zul je in Persona 4 een reeks mysterieuze moorden oplossen. In beide gevallen kom je al snel in onwerkelijke en bovennatuurlijke werelden terecht, waar alleen de kracht in je hart je kunt helpen… je Persona!