Komt Nintendogs naar smartphones?

Een patent van Nintendo kijkt naar een applicatie met honden.

Het is ondertussen alweer zo’n acht jaar geleden sinds de laatste Nintendogs-game verscheen in Europa. De immens populaire titels voor de (3)DS zijn daarna nog wel gerefereerd in onder andere Smash Bros. maar, een nieuwe game is nergens te bekennen. Het lijkt er echter op dat Nintendo de hondjes nieuw leven wilt inblazen op je smartphone.

Dit weten we dankzij een nieuw patent wat is onthuld. Het is opvallend dat Nintendo nu jaren na hun laatste mobiele titel en laatste Nintendogs nu kijkt naar een applicatie met honden. Het is hiermee dan ook geen garantie dat het daadwerkelijk gaat verschijnen of dat het over Nintendogs gaat. Voor fans is het dus even afwachten of het echt wat te maken met Nintendogs heeft.

Het zal bovendien niet gaan om een complete gamewereld, want het patent heeft het ook over objecten plaatsen in de echte wereld. Dit duidt dus op Augmented Reality.