Kirby en de Vergeten Wereld wint prestigieuze prijs

De New York Video Game Award voor beste Kids Game.

Tijdens het twaalfde New York Video Game Awards-gala heeft het panel van de NYVGCC Kirby en de Vergeten Wereld uitgeroepen tot de beste Kids Game. Zo is te lezen op hun site. Andere winnaars dit jaar zijn o.a. Elden Ring voor de beste wereld, en God of War: Ragnarok voor het beste scenario. Geen slecht lijstje om tussen te staan!

De New York Video Game Critics Circle is een stichting die zich inzet voor de minderbedeelden in New York. Ze gebruiken de kracht van videogames om onder andere geld in te zamelen voor jongeren die geen opleiding kunnen volgen. Zo ontvangen zij beurzen om bijvoorbeeld de journalistiek of gameontwikkeling in te gaan.

Het panel van de NYVGCC bestaat uit 40 schrijvers, journalisten en critici. Recent is oud-president van Nintendo of America Reggie Fils-Aimé toegevoegd tot het panel.

Hoewel Kirby en de Vergeten Wereld absoluut niet alleen maar voor kinderen is, is het winnen van de “Central Park Children’s Zoo Award for Best Kids Game” een mooie prestatie. De kleurrijke wereld van Kirby nodigt de jongsten uit om deze mooie hobby te omarmen. Niet voor niets gaven wij de game een dikke 8,5 in onze review!

Heb jij Kirby en de Vergeten Wereld gespeeld? Is die award terecht of had een andere game het moeten winnen? Laat het ons weten in de comments.