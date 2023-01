Figment 2: Creed Valley uitgesteld naar maart

We zullen even iets langer moeten wachten.

Figment 2: Creed Valley is het muzikale vervolg van de Figment serie, welke gepland stond voor eind februari. Bedtime Digital Games heeft nu helaas aangegeven dat het deze releasedatum niet zal halen. De game is enkele weken uitgesteld, en zal nu verschijnen op 9 maart. Over het waarom van deze vertraging gaf het team aan dit bewust te hebben gedaan om de “crunch” te voorkomen. Benieuwd naar deze game? Wij mochten hem afgelopen Gamescom al even proberen. Daar lees je hier meer over.

Waar Figment: Creed Valley ging over het overwinnen van je angsten, gaat Figment 2 over het maken van belangrijke keuzes in het leven, en hoe deze je als persoon beïnvloeden. Nachtmerries hebben het morele kompas gebroken, waardoor het persoon niet goed meer kan functioneren. Jij speelt Dusty en zijn optimistische sidekick Piper die op reis gaan naar Creed Valley. Hier worden de idealen van het persoon gevormd, en het is dus ook hier waar vrede moet worden gebracht. Los puzzels op en versla vijanden op de maat van de muziek om de geest van deze persoon te genezen.