De RPG LumenTale: Memories of Trey komt naar de Switch

Verzamel alle Animons en ontdek met hun hulp de wereld van Talea

Meer Kickstarter nieuws. Het project LumenTale: Memories of Trey komt met zekerheid naar de Switch nadat het project de €75,000 doel niet alleen behaalde, maar ook heeft overstegen met de €90,000 Switch port stretch goal! Het project heeft nog 19 dagen te gaan en zit op het moment op bijna €100,000.

Wat is dit dan voor game dat het zo populair is op Kickstarter? Nou, deze RPG belooft een goed verhaal waarin je als Trey het land van Talea ontdekt. Zoals de titel van het spel al verklapt probeer je verloren herinneringen terug te krijgen en tegelijkertijd meer te leren over de haat die het land verdeelt. Als tweede grote selling-point is dit spel ook een monster collector game. In deze game heb je namelijk Animons die je kunt verzamelen en een grote rol spelen.

In een trailer hieronder kun je een goed beeld krijgen van hoe de game er uitziet en wat voor gameplay je kunt verwachten. Het zal meer op Pokémon lijken dan enkel Animons verzamelen. De stijl is enerzijds modern, maar duidelijk ook een pixelstijl van de ouderwetse games.

Wil je meer weten over het spel, de wereld, het verhaal, of wil je het spel steunen? Dan kun je alle informatie uitvoerig bekijken op de Kickstarter pagina! Denk je dat dit spel een must have zal worden of toch nog maar even de kat uit de boom kijken? En ligt het aan mij of doen de Animons wat denken aan Neopets?