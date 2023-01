De geschiedenis van het continent Elyos uitgelegd in één video

Elyos uit Fire Emblem Engage kent een rijke geschiedenis!

Velen van jullie wachten momenteel met smart op het allernieuwste Fire Emblem-spel, genaamd Fire Emblem Engage. Vanaf morgen kunnen Switch-bezitters eindelijk met de game aan de slag, maar de geschiedenis van deze titel was nog niet uitgelegd. Gelukkig is er daarom een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland verschenen waarin het verleden van het continent Elyos wordt uitgelegd. Mocht je hier geïnteresseerd in zijn, dan kun je deze video onderaan dit artikel bekijken. Fire Emblem Engage gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, maar is ook fysiek verkrijgbaar. Als je het spel in de Nintendo eShop koopt heb je 13,3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig om de game te downloaden.

Eerder deze maand hebben wij trouwens al een preview online gezet, welke je hier kunt lezen. In die preview kun je alvast onze eerste indruk van de game lezen. Bovendien hebben wij deze week ook een leuke special online gezet waarin je alles kunt lezen van Fire Emblem door de jaren heen. De dag voordat Fire Emblem Engage verschijnt kun je dus nog voldoende doen!

Het strategiespel Fire Emblem Engage speelt zich af in Elyos. Dit continent bestaat uit maar liefst vier koninkrijken die een heilig land omringen. Je bent in de game een Divine Dragon wiens taak het is om te voorkomen dat de Fell Dragon ontsnapt uit de gevangenis waar die duizend jaar geleden in gestopt is. Alle koninkrijken hebben hiervoor moeten samenwerken met helden uit andere werelden. Deze zogenaamde Emblems zijn helden die je kent uit andere Fire Emblem-spellen zoals Marth. Bovendien kun je de amiibo uit de Fire Emblem-serie scannen om op die manier speciale muziektracks, kostuums en relay-tickets vrij te spelen.