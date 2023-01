Sword of the Vagrant krijgt fysieke release

Leuk voor in jouw collectie?

Sword of the Vagrant verscheen eerder al als digitale release op de Nintendo Switch. Binnenkort kunnen fans van fysieke games de titel ook aanschaffen, Sword of the Vagrant krijgt namelijk een fysieke versie in het Westen. Dat hebben Limited Run Games en Red Art Games bekendgemaakt. De fysieke uitgave wordt in samenwerking met Rainy Frog uitgebracht. De fysieke versie kan hier worden besteld als pre-order. Bij de fysieke versie zitten twee leuke extra items te weten een artbook en een sleutelhanger.

Sword of the Vagrant is een prachtig ogende handgetekende 2D actie-RPG. In de game kruip je in de huid van Vivian, een moedige krijgster. Ze probeert haar familie terug te vinden door de voetsporen van haar vader nauwgezet te volgen. Al snel ontdekt ze dat haar eigen geschiedenis duisterder is dan verwacht. Met meer dan 70 verschillende vijanden en flink wat baasgevechten staat er behoorlijk wat uitdaging op je te wachten.

Ga jij voor deze fysieke editie? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!