Puzzel er later deze maand op los met nOS

Het is binnenkort weer tijd voor een nieuw puzzelspelletje!

Vandaag heeft uitgever RedDeerGames aangekondigd dat er deze maand een nieuw puzzelspelletje op ons zit te wachten. Ergens in januari zal de game nOS namelijk verschijnen, maar welke datum dat is, is momenteel vreemd genoeg nog onbekend. Op de prijs en bestandsgrootte zullen we met z’n alle dus nog even moeten wachten. Ondanks dat is er al wel een aankondigingstrailer verschenen, die je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Met nOS kun jij jouw Nintendo Switch transformeren in een kleine computer. In dit puzzelspel kun je dus heel veel dingen doen. Zo kun je tekenen, schrijven, dingen uitrekenen, je dag inplannen en organiseren en natuurlijk ook spelletjes spelen. Alle hulpmiddelen die je nodig hebt zijn dus aanwezig!