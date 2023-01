Pokémon kijkt terug op de Pokémon Championship geschiedenis

Een intense strijd uit 2017 wordt weer even belicht door Pokémon.

Pokémon heeft in hun bijna 27-jarige geschiedenis veel gedaan, een van de grote evenementen van de franchise is dan ook wel de Pokémon Championships. In verschillende Pokémon spellen strijden spelers het hele jaar om een plek te krijgen bij het World Championship wat ieder jaar in de zomer wordt gehouden.

In een nieuwe YouTube-serie gaat Pokémon kijken naar wat hoogtepunten uit de geschiedenis van deze toernooien. Met als eerste aflevering een flinke comeback van een Dragonite. Dit moment speelde zich af in 2017 ten tijde van Pokémon Sun & Moon. Het evenement was het laatste voor het WK en dus ook het laatste moment om een uitnodiging te ontvangen. In ronde 3 van dag 1 leek het Giovanni Costa even flink tegen te zitten, maar dankzij een Dragonite kwam daar toch verandering in.