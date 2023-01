Het SteamWorld universum keert terug op 23 januari

In een presentatie die is aangekondigd zal de toekomst van de franchise aan bod komen.

Het is alweer een hele tijd geleden sinds we wat hebben gehoord van één van de bekendste series van Thunderful Games. De laatste release stamt alweer uit 2019 toen de rogue-like Hand of Gilgamech verscheen. Daarvoor was het SteamWorld Dig 2 in 2017.

Echter, het lijkt er op dat er licht aan het einde van de tunnel is. 23 januari zal er om 18:30 een live presentatie zijn waar Brjánn Sigurgeirsson de toekomst zal gaan onthullen. Wanneer de link bekend is zullen we die hier natuurlijk delen. Tot die tijd kun je eventueel @steamworldgames volgen voor het laatste nieuws.