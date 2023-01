Atelier Ryza 3 vertraagd met een maand

Staat nu gepland voor 24 maart 2023

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – het langverwachte derde deel in de populaire RPG-serie – is met een maand vertraagd. De game staat nu gepland voor een release op 24 maart 2023, aldus Koei Tecmo op Twitter:

A message from the Atelier Ryza 3 producer.#AtelierRyza3: Alchemist of the End & the Secret Key will now release on March 24th, Friday 2023. Thank you for your patience.https://t.co/iYG6ZiqwdX pic.twitter.com/xlPWnyQ1Z1 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) January 18, 2023

Atelier Ryza 3 is het grootste deel in de franchise tot nu toe. In dit vervolg reist Ryza samen met haar vrienden naar 4 mysterieuze eilanden die plots verschenen. Alle 4 gebieden moeten bestaan uit een grote open wereld die de speler zonder onderbrekingen kan verkennen. En het lijkt erop dat juist die grootsheid ervoor heeft gezorgd dat Koei Tecmo wat extra tijd nodig heeft om de game glad te strijken.

Mocht je nog even willen zien hoe Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key eruit gaat zien, bekijk dan hier de trailer. De releasedatum klopt nu alleen niet meer.

