Switch best verkopende console ooit in Frankrijk

Verkopen in 2022 waren goed voor Nintendo in Frankrijk

De Franse tak van Nintendo heeft wat nieuwtjes gedeeld over hoe goed de Switch het heeft gedaan in het bourgondische land. Zo waren 50% van alle console verkopen in het land een Switch wat neer komt op 987.000 exemplaren. Hiermee is de Switch terecht gekomen op 7.09 miljoen exemplaren totaal. Hiermee verbreekt het ruim het record van andere home consoles in het land. Het vorige record was de Wii met 6.3 miljoen exemplaren. Handheld consoles verslaat die nog niet. Zo heeft de DS in het land meer dan 10 miljoen exemplaren.

Andere cijfers uit het land lieten weten dat 50% van de Switch-eigenaren Mario Kart 8 hebben en dat Pokémon drie games had in de landelijke top 10. Legends Arceus is zelfs de best verkopende individuele SKU. Zo hebben Scarlet en Violet totaal meer verkocht, maar individueel zitten ze onder Legends: Arceus.

Als je totaal kijkt naar de best verkopende games (retail only) ziet de lijst er in Frankrijk als volgt uit. Opvallend is dus dat Scarlet en Violet met de minste tijd ruim bovenaan staat.

Pokémon Scarlet & Violet – 701.000 exemplaren Pokémon Legends: Arceus – 575.000 exemplaren Mario Kart 8 Deluxe – 445.000 exemplaren Nintendo Switch Sports – 425.000 exemplaren Mario Strikers – 264.000 exemplaren Splatoon 3 – 254.000 exemplaren Animal Crossing: New Horizons – 253.000 exemplaren Kirby and the Forgotten Land – 214.000 exemplaren

Bron.