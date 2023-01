[Special] Fire Emblem door de jaren heen

De geschiedenis van Fire Emblem was niet alleen rozengeur en maneschijn.

De weg die Fire Emblem als serie heeft afgelegd sinds de eerste game is vrij hobbelig geweest. Van momenten waar de serie een groot succes was tot momenten dat Nintendo geheel met de serie wilde stoppen. Op dit moment is de FE-serie een groot succes op de Nintendo Switch, maar hoe is het tot dit punt gekomen? En wat heeft zich allemaal afgespeeld achter de schermen? Dat lees je in onze special.

Oorsprong van FE

Alles begint bij een idee, een idee van Shouzou Kaga die in de jaren 80 en 90 voor Intelligent Systems werkte. Hij wilde graag dat strategiegames een goed verhaal zouden hebben, zodat mensen zich er emotioneel betrokken bij voelen. Naar zijn mening waren er in die tijd geen strategiespellen met een aangrijpend verhaal. Daaruit ontstond het idee om Fire Emblem te gaan maken.

In 1990 was het eindelijk zover en kwam de eerste Fire Emblem-game, genaamd Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, uit voor de Famicom in Japan. De recensies waren echter niet al te best. De game probeerde dan wel iets totaal nieuws te doen, maar dat viel niet bij iedereen in de smaak. Waar je normaal strategiegames en RPG’s had, probeerde FE dat te combineren. Het idee was dat niet alles zou draaien om waar je was en welke gevechten je had gewonnen, maar meer hoe je jouw team opbouwde door tijd te investeren in jouw gewenste teamleden. Gelukkig ging de game na enkele maanden wel meer verkopen, maar echt een groot succes werd het niet.

Het vertrek van de bedenker

Het zou nog ruim 10 jaar duren voor de rest van de wereld kennis zou maken met de games. In de tussentijd verschenen er nog vijf FE-games in Japan. De een na laatste Japan-exclusive Fire Emblem: Thracia 776 was de laatste game waaraan Shouzou Kaga aan meewerkte. De ontwikkeling voor de N64-titel begon wel onder leiding van Shouzou Kaga, maar werd na zijn vertrek geannuleerd in 2000. Hij vertrok namelijk bij Intelligent Systems in 1999 en richtte later zijn eigen studio op. De FE-game die voor de N64 was bedoeld werd geheel opnieuw gemaakt voor de Game Boy Advance. Deze titel, Fire Emblem: The Binding Blade, verscheen in Japan vlak voor Europa kennis zou maken met FE via Super Smash Bros. Melee. Amerika had Melee al voor de release van The Binding Blade ontvangen.

Komst naar het Westen

De eerste keer dat het Westen ook maar iets van Fire Emblem kreeg was dus niet eens de release van een Fire Emblem-titel. Nee, wij maakten kennis met maar twee personages: Marth en Roy. Roy was voor de meeste landen een redelijke verrassing, aangezien Melee verscheen voor de uitgave van The Binding Blade. Alleen Europa kreeg Melee na de release van die nieuwe Fire Emblem-titel. Ook al waren de personages totaal onbekend voor het Westen, ze werden al snel enorm populair. Vooral Marth is tot op de dag van vandaag een grote speler voor Melee. Door zijn snelheid en kracht wordt die competitief erg vaak gebruikt.

Nu het Westen eindelijk Marth en Roy had leren kennen, was het tijd voor de lokalisatie van een nieuwe FE-game. Al hielp het succes van Intelligent Systems’ andere titel, Advance Wars, ook een hoop in de keuze om FE internationaal te gaan uitbrengen. De eerste titel die in het Westen verscheen was Fire Emblem: The Blazing Blade, een prequel van de Japan-exclusive The Binding Blade. Al met de nieuwe spelers in gedachten was de game met een iets andere opzet gemaakt. Japanners wisten natuurlijk inmiddels wel hoe je een FE-game speelt, maar dat gold niet voor de mensen in het Westen. De meer open opzet en uitgebreide uitleg in het begin moesten ervoor zorgen dat de game goed toegankelijk was voor nieuwkomers.

Ten dode opgeschreven

In de jaren die volgden werd het overgrote deel van de games internationaal uitgebracht. De reviews waren louter positief, maar echt goed verkochten de games niet. Om een of andere reden werden de verkopen van FE in Japan steeds minder en in het Westen wist het tot nu toe niet het grote publiek te bereiken. Daarom gaf Nintendo rond 2010 aan bij Intelligent Systems dat de eerst volgende FE-game wel voldoende moest verkopen. Zou het geen succes worden, dan was het over en uit met FE als serie. Om die reden trok Intelligent Systems alles uit de kast om FE een waardig einde te geven, mochten de verkoopcijfers tegenvallen.

Zo voegden ze elementen van elke voorgaande game toe om tot een soort ultieme FE te komen. Daarbij was de gedachte eerst om een compleet nieuwe setting te kiezen. Uiteindelijk kwamen ze tot bezinning en kozen ze de traditionele middeleeuwse setting. Wel hadden ze vanaf het begin al in hun achterhoofd dat de game zowel het Japanse als westerse publiek zou moeten aanspreken. In het Westen waren er natuurlijk nog weinig echte fans. Daarom was de toevoeging van Casual Mode en dus de verlaging van de moeilijkheidsgraad een uitstekende zet. Daardoor was Awakening een veel toegankelijkere FE. Tevens is het verhaal in Awakening nog uitgebreider en aangrijpender gemaakt. Doordat er meer gesprekken waren met bondgenoten, was er een grotere emotionele connectie tussen de speler en de FE-personages.

Het kantelpunt in de serie

Natuurlijk speelt naast een goede gameplay en verhaal de promotie van de game een grote rol. Een game kan nog zo goed zijn, maar zonder adequate promotie wordt het lastig om tussen de vele games op te vallen. Dat geldt in het bijzonder voor een game als FE, die al niet zo’n succes had behaald in het verleden. Nintendo zette gelukkig groots in op de promotie voor en na de release. Dit alles samen leidde tot een groot succes. Wonderbaarlijk genoeg bleek Fire Emblem: Awakening dus een waar verkoopkanon in zowel Japan als het Westen vergeleken met voorgaande FE-games. Nu de serie herrezen was uit zijn as, lag de weg vrij om weer volop FE-games te maken. De games die volgden borduurden voort op de concepten van Awakening.

Drie perspectieven

Het team achter het succes van Awakening ging nu aan de slag met wat uiteindelijk Fire Emblem: Fates zou worden. Omdat het verhaal van Awakening niet al te diep was volgens fans, wilden ze daar nu iets speciaals van maken. Het idee ontstond om de speler de keuze te geven bij welk koninkrijk hij wilde aansluiten. Het verhaal in Fates draait namelijk om twee koninkrijken die met elkaar in oorlog zijn. Afhankelijk van de keuze die de speler maakt, ervaart de speler het verhaal vanuit een ander perspectief. Daaruit volgende de twee verhaallijnen Birthright en Conquest.

Later verscheen er nog een derde verhaallijn: Revelation. In deze verhaallijn kiest de speler niet voor een van de twee koninkrijken, het is een neutrale route. Het idee voor verschillende verhaallijnen was echter niet geheel nieuw in de FE-serie. In Shadow Dragon & the Blade of Light was er al eerder een splitsing in het verhaal geïntroduceerd, maar dat was natuurlijk op een veel kleinere schaal. Helaas bleken de spelers niet allemaal even positief over hoe de game was verdeeld in meerdere verhaallijnen, die je ook nog eens los moest kopen.

In 2017 verscheen er nog een remake van Fire Emblem Gaiden, genaamd Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. Fire Emblem Gaiden was de tweede game in de serie die ooit was gemaakt. Tevens was die game eerder niet naar het Westen gebracht en alleen in Japan uitgegeven. In Echoes kreeg die game een volledige nieuwe uitstraling door de nieuwe visuals en voiceacting.

Mobiele gamemarkt

Eerder in 2017 verscheen FE voor het eerst op mobiele apparaten. Fire Emblem Heroes is echter niet de typische FE-game die je zou verwachten. Het spel is namelijk specifiek voor de mobiele markt gemaakt. Tevens was het een van de eerste mobiele games die Nintendo uitbracht. Zoals wel vaker het geval is met mobiele games, komen er tot op de dag van vandaag nog regelmatig nieuwe updates uit. Het verhaal in Heroes wordt in verschillende hoofdstukken verteld. Deze worden echter wel gefaseerd uitgebracht. Op dit moment zijn ze in Book VII aangekomen. Net als de FE-games is Heroes een tactische RPG waarin spelers troepen moeten verplaatsen en zo gevechten winnen. Om nieuwe heroes te verzamelen wordt er gebruik gemaakt van een gacha-systeem, zoals veel andere mobiele games ook gebruiken.

Succes op de Nintendo Switch

De eerste Fire Emblem-titel op de Switch was geen standaard titel. In 2017 verscheen namelijk Fire Emblem Warriors. In deze titel kwamen voor het eerst op console verschillende bekende personages samen om gezamelijk een vijand te verslaan. Na het succes van Hyrule Warriors werd er in eerste instantie gedacht dat Fire Emblem hier dan ook goed bij zou passsen. Helaas verdwenen veel van de elementen die Fire Emblem zo speciaal maken in de chaos en werd deze game niet goed ontvangen. Het leek dus weer even slecht te gaan met de franchise.

In 2019 was het eindelijk tijd voor de Switch om een echte Fire Emblem te ontvangen. Fire Emblem: Three Houses verscheen toen en hoewel het de standaard formule flink omgooide met meer mogelijkheden en uitgebreidere elementen buiten de gevechten, werd het snel de best verkopende titel in de franchise. Wat Three Houses namelijk enorm goed doet, is niet eens het simuleren van het schoolleven, maar de verhaalvertelling. Three Houses heeft namelijk vier verhaallijnen die ieder vanuit een ander perspectief worden verteld en een stukje van het complete verhaal lijken te onthullen. Iets waar Fates in 2016 flink in was gefaald. Het spel bleek zelfs zo populair dat Koei Tecmo en Nintendo de wereld hebben gebruikt voor een nieuwe Warriors-game.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Fire Emblem Warriors: Three Hopes leek in veel opzichten op het origineel. Zo zijn er nog steeds drie fracties waar je uit kunt kiezen, maar ditmaal loopt het verhaal net wat anders door een nieuw hoofdpersonage en het feit dat Byleth nooit les is gaan geven aan Garreg Mach. Deze versie werd doordat het meer focus en een betere verhaallijn had dan ook veel beter ontvangen dan de eerste Warriors uit 2017. Veel van de Warriors-gameplay werd beter samengevoegd met de Fire Emblem-elementen, waardoor je echt een fusie kreeg namelijk.

30-jarig jubileum

Voor het 30-jarig jubileum van Fire Emblem bracht Nintendo een eerbetoning aan Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light uit. Die game was tot dan toe alleen in Japan uitgebracht en had geen officiële Engelse vertaling ontvangen. Speciaal voor het jubileum bracht Nintendo een gelokaliseerde versie uit op de Nintendo Switch. Voor de fans was dat natuurlijk geweldig om te kunnen ervaren wat de oorsprong was van de geliefde FE-franchise. Het zag er dan wat verouderd uit en het was niet zo gestroomlijnd als de huidige games, maar dat maakte het plezier niet minder. Het enige jammere was dat de game slechts voor een paar maanden te koop was in de Nintendo eShop. Hierdoor hebben latere Switch-bezitters tot nu toe niet opnieuw de kans gekregen om deze klassieker te kopen, wat zeker een gemis kan zijn.

Het nieuwste deel

En dan zijn we aankomen in 2023. Fire Emblem Engage verschijnt deze week en zal de serie weer meer terugbrengen naar zijn roots. Zo is de wapendriehoek terug en is er minder te doen buiten de gevechten om. We hebben er al eerder een uitgebreide preview aan besteed, en alles er aan lijkt een geweldige voortzetting te worden op de ondertussen succesvolle Nintendo-IP. Met genoeg voor zowel nieuwe fans als oude fans die flink verwend zullen worden met de terugkeer van bekende personages als Marth en Roy waar het voor het Westen allemaal mee begon.

Heb jij goede herinneringen aan Fire Emblem-games? Laat het ons weten in de reacties!