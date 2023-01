Remnant: From the Ashes aangekondigd voor de Switch

In december 2021 werd de ESRB rating gespot en nu is het officieel.

In 2021 verscheen er al een ESRB rating van Remnant: From the Ashes voor de Nintendo Switch. De verwachting was toen dat de game binnenkort naar de Switch zou komen. Echter is die aankondiging nooit gekomen tot vandaag, ruim een jaar later. Ontwikkelaar Gunfire Games en uitgever THQ Nordic hebben laten weten dat de game richting de Switch komt. Helaas weten we nog geen releasedatum, maar er zit tenminste schot in de zaak. Er zal zowel een fysieke als digitale versie verschijnen.

Remnant: From the Ashes is een third-person survival action-shooter die zich afspeelt in een apocalyptische wereld. De wereld is overspoelt door hordes gevaarlijke monsters en het is aan jou om uit te zoeken waar dit kwaad vandaan komt. De game bevat dynamically-generated werelden, die elke keer veranderen als je begint te spelen. Je zult daarnaast materialen moeten vinden om in leven te blijven en je enorme arsenaal aan wapens en uitrustingen te verbeteren.

Ben jij blij dat de game eindelijk officieel is aangekondigd? We horen het graag in de vorm van een reactie!