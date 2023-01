Nieuwe Nintendo Switch Sports icons

Voor alle Nintendo Switch Online leden: tennis en chambara

Nintendo Switch Sports is onderhand al een tijd uit. Sommigen zijn misschien nog druk bezig om hun favoriete sport te perfectioneren, en anderen zijn misschien al verder gegaan naar andere games. Nu is er in ieder geval een golf van icons te verkrijgen voor Switch Online leden.

Het bijzondere is dat je niet in één keer keuze hebt uit alle sporten en icons, maar dat je gedurende de weken steeds een wisseling ziet in welke icons je kunt krijgen. Op dit moment kun je icons krijgen voor tennis en chambara. Vorige week was het golf en sportmaatjes en volgende week zullen er weer twee nieuwe sporten worden uitgekozen.

Om de icons te kunnen krijgen moet je niet alleen abonnee zijn van Nintendo Switch Online, maar ook My Nintendo lid zijn. Je kunt dan de icons verkrijgen voor 5 tot 10 Platinum Points per stuk. Het voordeel is wel dat je deze icons altijd houdt, ook als je abonnement verloopt of je die stopzet.

Ga jij deze week een icon halen of wacht je liever de komende weken af?