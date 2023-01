Little Witch Nobeta vliegt in maart naar de Switch

Dit magische avontuur is in maart te spelen op de Nintendo Switch.

Idea Factory heeft een releasedatum bekendgemaakt voor Little Witch Nobeta. Het spel zal 7 maart verschijnen in de Nintendo eShop en zal ook fysiek zijn te bestellen bij IFI’s online store. Deze speciale editie bevat het spel, een dubbelzijdige gamehoes, een stalen hoesje, artbook, pop-up kaart, soundtrack, een knuffeltje en een exclusieve ruilkaart.

Een kijkje wat je allemaal ontvangt bij de gelimiteerde editie.

In het spel kruip je in de huid van Nobeta, een klein heksje dat naar een oud kasteel is gekomen om een mysterie op te lossen. Na een ontmoeting met een geheimzinnige zwarte kat, leert ze allerlei magische toverspreuken. Lukt het jou om het mysterie te ontravelen en veilig door de kerkers van het kasteel te komen?

Vanaf 27 januari kan je de gelimiteerde oplage pre-orderen. Op deze website kun je de game bestellen.