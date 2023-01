Fire Emblem: Engage je eerste Fire Emblem? Nintendo helpt je

Een nieuwe video van Nintendo legt alle basics aan je uit.

Fire Emblem: Engage komt deze week eindelijk uit. Nu hebben we er al uitgebreid over gepraat in onze preview en ook een flinke special aan de geschiedenis gewijd. Toch kan het zijn dat je twijfelt over het spel of denkt dat het strategische misschien wat lastig is.

Daar heeft Nintendo wat op bedacht. In een gloednieuwe video die ze op YouTube hebben geplaatst, lopen ze langs verschillende basiselementen van gevechten. Zo worden de verschillende type units besproken, maar ook het versterken van je team en het wijzigen van je klasse.

Al met al een perfecte introductie voor de basis van Fire Emblem.