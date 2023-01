Pas op! Fire Emblem: Engage is gelekt

Veel details liggen op straat waaronder verhaal en DLC-spoilers

Het is helaas weer zo ver, een nieuwe titel is een stuk voor de release gelekt. Ditmaal de pech voor Fire Emblem Engage. Gelukkig is het niet al te ver vooraf aan de release, maar toch een waarschuwing bij deze. Sommige informatie is redelijk schadeloos zoals dat het spel gemaakt is in Unity (Three Houses was dat niet bijvoorbeeld). Echter, komt er helaas ook heel veel informatie online die het verhaal en verrassingen al voor vertellen.

Vooral op Reddit en social media is het oppassen geblazen, dus wil je echt niets al meekrijgen, raden we je aan hier even niet op te kijken. Zelf zullen we geen inhoudelijke leaks delen en ook niet er naar linken. Wil je spoilervrij over de game lezen, maar wel daadwerkelijk weten hoe het speelt? Lees dan onze preview!