Ontmoet onze community ook op Discord!

Ben jij al lid van onze Discord-server?

Naast dat we jullie dagelijks het laatste nieuws brengen en natuurlijk ook de nieuwste games checken, willen we jullie ook een gezellige Nintendo-community bieden. Daarom kun je bij ons ook terecht op onze Discord-server! Hier ontmoet je mede Nintendo-fans, kun je samen online gamen en gezellig met elkaar praten. Voor alles wat met Nintendo te maken heeft, maar ook over van alles wat er helemaal niets mee te maken heeft ben je op onze Discord aan het juiste adres! Bovendien organiseren we ook regelmatig leuke online toernooien en praten we met regelmaat gezellig in de voice chat met elkaar, zoals bijvoorbeeld tijdens onze Mario Kart livestream van afgelopen week.

Joinen is bovendien enorm simpel en uiteraard gratis. Klik op onderstaande afbeelding en join onze Discord zodat we er een nog gezelligere boel van kunnen maken. Ken je meer Nintendo-fans? Vertel het gerust aan ze door!