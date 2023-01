Deze week nieuw SteamWorld-nieuws verwacht

Wat heeft Thunderful voor ons in petto?

SyeamWorld ontwikkelaar Thunderful heeft een gloednieuwe teaser online gezet en als we die mogen geloven dan komt Thunderful deze week met nieuws over de SteamWorld-serie. Onderstaande video is vandaag op YouTube en social media geplaatst. Het duurt maar een paar seconden en bevat morsecode, maar het bericht geeft aan dat er iets gaat gebeuren op 18 januari.

Wat we precies kunnen verwachten is vooralsnog onduidelijk. Wellicht krijgen we eindelijk meer informatie over de in 2021 aangekondigde titel SteamWorld Headhunter. Na de aankondiging daarvan hebben we weinig meer van de game vernomen. Of zou er wellicht een andere titel in de serie worden aangekondigd? SteamWorld-titels komen tot nu toe altijd naar een Nintendo-platform, dus het nieuws zal waarschijnlijk interessant zijn voor fans met een Switch. Zodra we meer weten, houden we jullie natuurlijk op de hoogte.